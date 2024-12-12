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Усик завершил тренировочный лагерь к поединку против Фьюри. Фото

Бокс
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Усик завершил тренировочный лагерь к поединку против Фьюри. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO, Александр Усик (22-0; 14 КО) завершил тренировочный лагерь к поединку-реваншу против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Соответствующий пост наш спортсмен опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

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"Тренировочный лагерь завершен. Наша команда направляется в Эр-Рияд"

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии.

Где и когда смотреть бой

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Комментарии
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Bаrcelinius
12.12.2024 в 14:46
Давай Саня, ешё раз надери зад этому сраному королю! Всё будет окей!
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
12.12.2024 в 14:46
Давай Саня, ешё раз надери зад этому сраному королю! Всё будет окей!
Ответить
0
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