Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик завершил тренировочный лагерь к поединку против Фьюри. Фото
Дальше – бой
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO, Александр Усик (22-0; 14 КО) завершил тренировочный лагерь к поединку-реваншу против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Соответствующий пост наш спортсмен опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
"Тренировочный лагерь завершен. Наша команда направляется в Эр-Рияд"
Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Bаrcelinius
12.12.2024 в 14:46
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Вернидуб назвал главное условие для победы Украины в войне
- Президент Ингульца: Желаю Буткевичу выигрывать у всех, кроме нас
- Колос близок к самому дорогому трансферу в клубной истории
- WBC определила победителя в номинации Человек года. Фото
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
Комментарии 1