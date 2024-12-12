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Фьюри завершил подготовку к реваншу против Усика. Фото
Вышли на финишную прямую
Британец Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) завершил подготовку к поединку-реваншу против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).
Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии.
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