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Фьюри завершил подготовку к реваншу против Усика. Фото

Бокс
Обновлено

Вышли на финишную прямую

Фьюри завершил подготовку к реваншу против Усика. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британец Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) завершил подготовку к поединку-реваншу против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

Усик завершил тренировочный лагерь в поединке против Фьюри. Фото

Где и когда смотреть бой

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии.

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