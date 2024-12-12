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Укрпочта выпустила марку, посвященную бою Усик - Фьюри

Бокс

Бой состоится 21 декабря

Укрпочта выпустила марку, посвященную бою Усик - Фьюри

Фото: Х

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Укрпочта" создала марку накануне боя-реванша между Александром Усиком с Тайсоном Фьюри.

Бой состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Усик будет защищать три титула в супертяжелом весе: WBA, WBO и WBC.

В честь этого события "Укрпочта" презентовала благотворительную почтовую марку "USYK.Мир любит сильных". Тираж марок составляет 420 тысяч. Марка поступит в продажу 19 декабря. Средства с продажи направят благотворительному фонду Usyk Foundation, который поддерживает Силы Обороны и украинцев, пострадавших от российской агрессии.

"Изображение Усика на марке - это послание, что "мир любит сильных", а украинцы славятся смелостью и стойкостью. И сила - не всегда о мышцах, ракетах, количественном или физическом превосходстве. Это о характере, вере и духе, которыми наша нация одарена", - отметил директор „Укрпочты“ Игорь Смелянский.

"Усик стал символом несокрушимости для миллионов, его победы вдохновляют и напоминают, что настоящая сила кроется в борьбе за свое. Спасибо Александру за то, что во всех его выходах на ринг украинский флаг развевается на экранах миллионов людей по всему миру. Его достижения - наша гордость и мотивация".

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