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Майк Тайсон: Я не очень хорошо помню бой с Полом, будто бы немного отключился

Бокс

Легендарный боксер высказался о прошедшем бое

Майк Тайсон: Я не очень хорошо помню бой с Полом, будто бы немного отключился

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, легендарный американский атлет Майк Тайсон рассказал, что плохо помнит поединок с соотечественником и блогером Джейком Полом.

Бой состоялся 16 ноября и завершился победой Пола единогласным решением судей.

"Я не очень хорошо помню этот бой, будто бы немного отключился. Помню, как вернулся после первого раунда, а Джейк (кланяется). Это последнее, что я помню. Всё произошло слишком быстро, как по волшебству. Восемь раундов пролетели быстро. Я не устал, не вспотел, просто ничего не понял", — приводит слова Тайсона портал Bloody Elbow.

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