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Прогнозирую нокаут. Чемпион мира сделал прогноз на бой Усик — Фьюри
Бой обещает быть интересным
Фото: Getty Images
Чемпион мира в крузервейте Баду Джек сделал прогноз на реванш между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
"Это будет замечательный бой. Я считаю шансы обоих на победу равными. Прогнозирую в поединке нокаут, бой не пройдет всю дистанцию. Первый бой был равным, мне нравятся оба боксера, это два великих чемпиона. Пусть победит сильнейший", – сказал Джек.
Напомним, что реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.
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