Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беринчик получил соперника и дату нового поединка
Очень интересно
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес, чемпион мира по версии WBО Денис Беринчик (19-0; 9 КО) снова выйдет на ринг. Как сообщает инсайдер Майк Копинджер, наш соотечественник 14 февраля проведет поединок против непобедимого Кейшона Дэвиса (12-0; 8 КО).
Главной ареной проведения шоу станет Madison Square Garden (Нью-Йорк), а официальным организатором выступит компания TOP Rank.
Напомним, что свой крайний поединок Беринчик провел 18 мая, победил мексиканца Эммануэля Наваррете и завоевал первый в карьере чемпионский пояс.
Популярное сейчас
- "Этот Киев не имеет ничего общего с командой, которая поражала всю Европу в 80-х с Лобановским". Сосьедад – Динамо. Обзор послематчевой испанской прессы
- Главный тренер Динамо кратко прокомментировал итоги матча Лиги Европы
- Украина опустилась на 23-е место Таблицы коэффициентов. Это квалификационное дно Лиги чемпионов
- Усик – Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка-реванша
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку