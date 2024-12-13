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Беринчик получил соперника и дату нового поединка

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Беринчик получил соперника и дату нового поединка

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес, чемпион мира по версии WBО Денис Беринчик (19-0; 9 КО) снова выйдет на ринг. Как сообщает инсайдер Майк Копинджер, наш соотечественник 14 февраля проведет поединок против непобедимого Кейшона Дэвиса (12-0; 8 КО).

Главной ареной проведения шоу станет Madison Square Garden (Нью-Йорк), а официальным организатором выступит компания TOP Rank.

Напомним, что свой крайний поединок Беринчик провел 18 мая, победил мексиканца Эммануэля Наваррете и завоевал первый в карьере чемпионский пояс.

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Денис Беринчик
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