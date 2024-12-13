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Жена Усика показала кадры новой сексуальной фотосессии
Мотивация для мужа
Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) Екатерина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Девушка снялась в очередной фотосессии и показала свои пышные формы. Соответствующий пост Екатерина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Беринчик
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