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Жена Усика показала кадры новой сексуальной фотосессии

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Жена Усика показала кадры новой сексуальной фотосессии

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) Екатерина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Девушка снялась в очередной фотосессии и показала свои пышные формы. Соответствующий пост Екатерина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Беринчик получил соперника и дату нового поединка.

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