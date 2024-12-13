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Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой против Фьюри. Видео

Бокс
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Теплая встреча

Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой против Фьюри. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) прибыл в Эр-Рияд. Уже 21 декабря наш соотечественник выйдет на ринг против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО), чтобы защитить свои титулы.

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