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Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой против Фьюри. Видео
Теплая встреча
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) прибыл в Эр-Рияд. Уже 21 декабря наш соотечественник выйдет на ринг против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО), чтобы защитить свои титулы.
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