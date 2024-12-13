Хирн оценил возможность возвращения Кличко в профессиональный бокс

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн оценил шансы на возвращение украинца Владимира Кличко в профессиональный бокс.

"Лично я не думаю, что Кличко вернется. Не знаю. Я однажды ужинал с ним и Турки Аль аш-Шейхом. Владимир – отличный человек, он по-прежнему в потрясающей физической форме, но дело просто в возрасте. По-моему, нельзя не выходить в ринг восемь лет.

Возможно, он просто отдыхал. Владимир – не из тех ребят, которые окончили карьеру, когда были полностью изношены. Он устроил войну с Энтони Джошуа, это было чудесное сражение. Мне нравится Владимир, он многого добился в политическом мире, но иногда тебя затягивает голод в бокс, и ты не можешь уйти. Так что если лично он хочет это сделать, если Владимир готов физически, если его здоровье в хорошем состоянии, то кто мы такие, чтобы говорить ему "нет" – сказал Хирн.