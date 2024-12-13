Бывший чемпион мира дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Экс-чемпион мира по боксу Амир Хан дал свой прогноз на бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1 -1;24 КО).

"Это хорошее сражение. Я думаю, что на этот раз Фьюри знает, какие ошибки он совершил в первом поединке. Он понимает, что ему нельзя стоять перед сильным Усиком. Александр все еще имеет большую мощь, и в прошлый раз Фьюри почувствовал ее, так что он знает, что Усик поднялся в весе, но все равно сохранил эту мощь.

Поэтому я считаю, что Фьюри будет на шаг впереди. В каждом своем реванше Фьюри всегда гораздо лучше, так что он, вероятно, остановит Усика поближе к поздним раундам" – сказал Хан.