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Паркер назвал своего фаворита в реванше Усик-Фьюри

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Паркер назвал своего фаворита в реванше Усик-Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

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Представитель Новой Зеландии Джозеф Паркер дал свой прогноз на бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Я думаю, что первое сражение было очень тяжелым. Я думаю, что мышление Тайсона изменилось перед этим реваншем.

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Я считаю, что Тайсон может победить Усика по очкам, но это будет тяжелое сражение. Я на стороне Тайсона, но решение будет по очкам" – сказал Паркер.

Напомним, что ранее Хирн оценил возможность возвращения Кличко в профессиональный бокс.

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Источник:
boxing247.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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