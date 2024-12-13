Паркер назвал своего фаворита в реванше Усик-Фьюри

Представитель Новой Зеландии Джозеф Паркер дал свой прогноз на бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Я думаю, что первое сражение было очень тяжелым. Я думаю, что мышление Тайсона изменилось перед этим реваншем.

Я считаю, что Тайсон может победить Усика по очкам, но это будет тяжелое сражение. Я на стороне Тайсона, но решение будет по очкам" – сказал Паркер.