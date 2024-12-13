Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Паркер назвал своего фаворита в реванше Усик-Фьюри
Плохие новости для украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Представитель Новой Зеландии Джозеф Паркер дал свой прогноз на бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).
"Я думаю, что первое сражение было очень тяжелым. Я думаю, что мышление Тайсона изменилось перед этим реваншем.
Я считаю, что Тайсон может победить Усика по очкам, но это будет тяжелое сражение. Я на стороне Тайсона, но решение будет по очкам" – сказал Паркер.
Напомним, что ранее Хирн
Популярное сейчас
- Украина узнает соперников. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьёвки отбора на ЧМ-2026
- Бойкот? В Динамо назвали причину короткой пресс-конференции Шовковского после провала в ЛЕ
- Динамо вылетает из ЛЕ, Карраско покинул ЛНЗ, а в Жироне появился еще один украинец. Главные новости за 12 декабря
- WBC определила победителя в номинации Человек года. Фото
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку