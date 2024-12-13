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Усик поздравил Шевченко с 20-летием его Золотого мяча
Уважение великому футболисту
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) поздравил легендарного футболиста Андрея Шевченко с 20-летием вручения Золотого мяча. Также к приветствию присоединились Ярослав Магучих, писатель Сергей Жадан, тренер Карло Анчеллоти, голкипер Джанлуиджи Буффон, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и многие другие.
"Андрей Николаевич, ты наша гордость! Наша легенда! Ты наш золотой!
Шева! Шева! Шева! Ауф, ауф! Вот так" – сказал Усик.
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