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Рой Джонс сделал прогноз на возможный бой Уайлдер - Нганну
Экс-чемпион мира назвал сильные стороны обеих боксеров
Фото: fight.ru
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, член Зала славы легендарный американец Рой Джонс-младший дал прогноз на потенциальный бой между Фрэнсисом Нганну и Деонтеем Уайлдером.
"Уайлдер победит Фрэнсиса, потому что он умеет боксировать, знает, что такое бокс. Вы видели, что Энтони Джошуа сделал с Нганну, а Уайлдер известен тем, что у него гораздо более сокрушительный удар. Если Джошуа ударил его так и сотворил такое, то что произойдёт, когда Деонтей потрясёт его?
Но я бы не сказал, что этот бой не равный, поскольку если Нганну сможет удержаться от удара правой рукой Деонтея, то он задаст ему жару. Так что не собираюсь называть этот поединок не равным", — приводит слова Джонса портал Bloody Elbow.
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