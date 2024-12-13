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Нокаута не будет. Джозеф Паркер сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Поединок состоится 21 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine
Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (35-3, 23 KO) сделал прогноз на реванш чемпиона WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).
"Первый бой был очень напряженным, и я считаю, что сейчас Тайсон по-другому мыслит. Если у вас другое мышление, это может внести много изменений в то, как вы тренируетесь и как вы подходите к бою.
Я верю, что Тайсон может побить Усика. Это трудная задача, потому что Усик выйдет на ринг с уверенностью, выиграл первый поединок, при этом нанес Тайсону боль в девятом раунде. Я ставлю на Тайсона, и думаю, что это будет решение по очкам", — сказал Паркер.
Напомним, что реванш состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
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