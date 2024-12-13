Эдди Хирн: Надеюсь, что здоровяк сможет сделать что-то Усику

Промоутер Эдди Хирн высказался о реванше чемпиона WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

"Я думаю, что любому фанату будет трудно назвать Тайсона Фьюри фаворитом. Я думаю, что это будет невероятно близкий бой.

Но я думаю, что с учетом того, что мы видели от Усика в первом бою, с его способностью думать, против него очень сложно ставить.

Хочу, чтобы Фьюри победил, я думаю, что он способен победить. Ему придется сделать что-то экстраординарное, что мы уже видели раньше. Очень трудно не поставить на Александра Усика в этом бою. Но я надеюсь, что здоровяк (Фьюри) сможет сделать что-то особенное", — сказал Хирн.

Напомним, что реванш состоится 21 декабря.