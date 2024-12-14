Тайсон признался, за кого будет болеть в реванше Усик-Фьюри

Легенда супертяжелого веса Майк Тайсон признался, за кого будет болеть в поединке-реванше между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1- 1; 24 КО). Его слова цитирует bolavip.com:

"Усик – лучший тяжеловес в мире на данный момент. Но я хочу, чтобы Фьюри победил его. Почему? Потому что я его фанат. Потому что отец его дал ему мое имя. Я не брошу его сейчас" – сказал Тайсон.

Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.