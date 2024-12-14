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Хирн назвал потенциальных соперников Джошуа на последние поединки в его карьере
Британец завершает с боксом
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал, кто может стать соперником его подопечного в последних поединках в карьере.
"Если Фьюри победит Усика, то очевидно, что у нас есть шанс получить бой с объединенным чемпионом, по крайней мере, так говорит Его Превосходительство. Это будет самое большое событие в истории этого спорта. Даже если Тайсон проиграет, у нас все равно есть шанс организовать этот поединок.
Все-таки кто знает, что сделает Фьюри в случае поражения? Может мы его никогда больше не увидим? Если честно, для Эй Джейя осталось всего два поединка. Первый – реванш с Даниэлем Дюбуа и второй – против Тайсона Фьюри.
Нет интереса проводить промежуточные поединки с парнем из ТОП-15 или что-нибудь в этом роде. Сколько сражений у нас осталось? Возможно, одно, а может три. Приблизительно в этом диапазоне" – сказал Хирн.
Напомним, что ранее Тайсон
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