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Усик начал обратный отсчет к поединку против Фьюри. Фото

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Усик начал обратный отсчет к поединку против Фьюри. Фото

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен отсчитывает последние дни к поединку-реваншу против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Соответствующий пост Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.

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Напомним, что ранее Тайсон признался, за кого будет болеть в реванше Усик-Фьюри.

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