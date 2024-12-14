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Усик начал обратный отсчет к поединку против Фьюри. Фото
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Фото: Getty Images
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен отсчитывает последние дни к поединку-реваншу против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Соответствующий пост Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Тайсон
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