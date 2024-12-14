Усик начал обратный отсчет к поединку против Фьюри. Фото

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен отсчитывает последние дни к поединку-реваншу против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Соответствующий пост Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Тайсон признался , за кого будет болеть в реванше Усик-Фьюри.