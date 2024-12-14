Усик хотел бы выпить пива вместе с Фьюри и поиграть в футбол

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) рассказал, как провел бы свободный день вместе с британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).

– Если бы вы могли провести день с Тайсоном Фьюри, без бокса что бы вы делали?

– Можно пойти в паб, выпить пива, после мы пошли бы на гольф, дальше пошли бы на футбол, а потом – кататься на лошадях.

– После нескольких бокалов пива?

– Да, без проблем, чтобы весело провести время – сказал украинец.