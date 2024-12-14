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Усик хотел бы выпить пива вместе с Фьюри и поиграть в футбол
Дал бы пару уроков
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) рассказал, как провел бы свободный день вместе с британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).
– Если бы вы могли провести день с Тайсоном Фьюри, без бокса что бы вы делали?
– Можно пойти в паб, выпить пива, после мы пошли бы на гольф, дальше пошли бы на футбол, а потом – кататься на лошадях.
– После нескольких бокалов пива?
– Да, без проблем, чтобы весело провести время – сказал украинец.
Напомним, что ранее Тайсон
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