Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-чемпион мира готов поставить деньги на победу Фьюри в реванше против Усика
Ставь и проиграешь
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира Шон Портер дал свой прогноз на бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).
"Есть две вещи, которые я не могу игнорировать: величие Усика, а также величия и пробег Тайсона Фьюри. На самом деле, мы не можем измерить пробег Фьюри, как и величие Александра Усика.
Мы понимали, что в первом поединке шансы были 50 на 50, та же ситуация и во втором бою, но я готов поставить на победу Тайсона Фьюри в реванше" – сказал Портер.
Напомним, что ранее Усик
Популярное сейчас
- Ворскла начинает кадровую чистку. Максимов не рассчитывает на семерых игроков
- Вацко обратил внимание на двойные стандарты судей в матчах с Черноморцем
- Соперники Украины в отборе на ЧМ-2026, карта без Крыма от ФИФА, поражение Ворсклы. Главные новости за 13 декабря
- Майк Тайсон: Я не очень хорошо помню бой с Полом, будто бы немного отключился
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО