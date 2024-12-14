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Экс-чемпион мира готов поставить деньги на победу Фьюри в реванше против Усика

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Ставь и проиграешь

Экс-чемпион мира готов поставить деньги на победу Фьюри в реванше против Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший чемпион мира Шон Портер дал свой прогноз на бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Есть две вещи, которые я не могу игнорировать: величие Усика, а также величия и пробег Тайсона Фьюри. На самом деле, мы не можем измерить пробег Фьюри, как и величие Александра Усика.

Мы понимали, что в первом поединке шансы были 50 на 50, та же ситуация и во втором бою, но я готов поставить на победу Тайсона Фьюри в реванше" – сказал Портер.

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Напомним, что ранее Усик начал обратный отсчет в поединке против Фьюри.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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