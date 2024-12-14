Экс-чемпион мира готов поставить деньги на победу Фьюри в реванше против Усика

Бывший чемпион мира Шон Портер дал свой прогноз на бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Есть две вещи, которые я не могу игнорировать: величие Усика, а также величия и пробег Тайсона Фьюри. На самом деле, мы не можем измерить пробег Фьюри, как и величие Александра Усика.

Мы понимали, что в первом поединке шансы были 50 на 50, та же ситуация и во втором бою, но я готов поставить на победу Тайсона Фьюри в реванше" – сказал Портер.