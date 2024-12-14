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Украинский чемпион среди любителей успешно дебютировал на профи-уровне
Хороший старт новой страницы в карьере спортсмена
фото - ua.tribuna.com
Сегодня на шоу от промоутерской компании Top Boxing Generation состоялся дебют аматорского чемпиона мира Юрия Захареева (1-0).
Украинский боксер провел поединок в первом среднем весе (до 69,9 кг) против колумбийца Хоэля Хулио (39-21, 33 КО) и победил судейским решением.
Захареев контролировал ситуацию, наносил немало комбинированных ударов, уверенно двигался. Хулио не успевал за соперником и с каждым раундом пропускал все чаще. Колумбиец периодически клинчевал, однако не добился положительного результата. В конце боя Хоэль получил неприятное рассечение, но выстоял, хотя его задачу на поединок усложнило.
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