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Промоутер Фьюри недоволен, как Тайсону отчислили нокдаун в первом поединке против Усика

Бокс
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Наглости им не занимать

Промоутер Фьюри недоволен, как Тайсону отчислили нокдаун в первом поединке против Усика

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен недоволен решением рефери отсчитать нокдаун своему подопечному в первом поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

"Единственный способ, при котором засчитывают нокдаун, это когда обеими перчатками касаетесь пола. Когда ваши перчатки касаются пола, в этот момент рефери начинает отсчет. В этом случае рефери стал считать, но Тайсон не коснулся пола.

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Хочу обратить внимание, что в нескольких боях мы видели, как у Тайсона, казалось, заканчиваются силы, но потом он возвращается" – сказал Уоррен.

Напомним, что в 9-м раунде первого поединка Усик-Фьюри главный рефери отсчитал стоячий нокдаун для британца. Многие эксперты также остались недовольны таким решением, поскольку убеждены, что украинцу помешали нокаутировать своего оппонента, а Фьюри просто спасли.

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