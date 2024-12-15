Промоутер Фьюри недоволен, как Тайсону отчислили нокдаун в первом поединке против Усика

Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен недоволен решением рефери отсчитать нокдаун своему подопечному в первом поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

"Единственный способ, при котором засчитывают нокдаун, это когда обеими перчатками касаетесь пола. Когда ваши перчатки касаются пола, в этот момент рефери начинает отсчет. В этом случае рефери стал считать, но Тайсон не коснулся пола.

Хочу обратить внимание, что в нескольких боях мы видели, как у Тайсона, казалось, заканчиваются силы, но потом он возвращается" – сказал Уоррен.

Напомним, что в 9-м раунде первого поединка Усик-Фьюри главный рефери отсчитал стоячий нокдаун для британца. Многие эксперты также остались недовольны таким решением, поскольку убеждены, что украинцу помешали нокаутировать своего оппонента, а Фьюри просто спасли.