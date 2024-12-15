Усик – о реванше против Фьюри: Проще точно не будет, думаю будет еще сложнее

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) поделился своими ожиданиями от поединка-реванша против Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Его слова цитирует dailymail.co.uk:

"Проще точно не будет. Думаю, будет еще сложнее. Я всегда настраивался на трудную борьбу. Я настраиваюсь на это. Мне не нужно, чтобы было легче. Бриллианты нельзя найти в легкости, потому что их там нет. Вы не можете добиться успеха без упорного труда. Все, что дается легко, плохо растет.

В первом бою против Фьюри это решил не я, а небесные силы решили, что я выиграю таким образом. Но если у меня будет возможность нокаутировать Тайсона Фьюри в реванше, я ею воспользуюсь" – сказал Усик.