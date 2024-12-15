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Фьюри – о возможном возвращении Кличко: Он ищет большие деньги
Кто бы говорил о деньгах
Фото: The Denver Post
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) поделился своими мыслями по поводу возможного возвращения в профессиональный бокс украинца Владимира Кличко. Его слова цитирует Express:
"Я не очень верю, что это для того, чтобы побить рекорд Джорджа Формана. Если вы возвращаетесь, то делаете это только для денег. Он не возвращается ради того, чтобы побить рекорд Формана.
Он бы просто последовал за регулярным титулом WBA и сразился с Мануэлем Чарром или кем-то другим, но это не принесет денег, поэтому он не ищет этой возможности, он ищет большие деньги.
Он, вероятно, потратил немного денег, потому что ему 48 лет, и он долгое время не занимался боксом. Но я никому не говорю, что они могут или не могут делать, это их личная жизнь, и меня это не касается" – сказал Тайсон.
Напомним, что экс-чемпион мира готов
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