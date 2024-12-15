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Фьюри – о реванше против Усика: Это будет другой бой, другой день
Трудно не согласиться
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал об ожиданиях от реванша против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует Express:
"Я ничего не взял с первого боя, это будет другой бой, другой день. Я буду готов на следующую субботу.
Все тренировочные лагеря одинаковы, однообразны, одно и то же дерьмо каждый день. Ничто не изменилось из того, что было пять лет назад, десять лет назад" – сказал британец.
Напомним, что ранее Усик
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