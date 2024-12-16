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Усик поблагодарил известного украинского бизнесмена за поддержку. Фото

Бокс
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Великолепная кооперация

Усик поблагодарил известного украинского бизнесмена за поддержку. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик (22-0, 14 КО) поблагодарил президента "Полісся", бизнесмена Геннадия Буткевича за поддержку. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Фьюри поделился ожиданиями от реванша против Усика.

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