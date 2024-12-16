Усик поблагодарил известного украинского бизнесмена за поддержку. Фото

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик (22-0, 14 КО) поблагодарил президента "Полісся", бизнесмена Геннадия Буткевича за поддержку. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Фьюри поделился ожиданиями от реванша против Усика.