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Усик поблагодарил известного украинского бизнесмена за поддержку. Фото
Великолепная кооперация
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик (22-0, 14 КО) поблагодарил президента "Полісся", бизнесмена Геннадия Буткевича за поддержку. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Фьюри
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