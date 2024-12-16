Фьюри: У меня нет ощущения, что я проиграл первый бой

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) вспомнил первый поединок против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александра Усика (22-0, 14 КО).

"У меня нет чувства, что я проиграл тот бой. Я знаю, что я не получил решения судей, но самоуверенность и прочее осталось.

Я не почувствовал никакой разницы. Я получил свои деньги и вернулся домой, как после каждого поединка. Я просто знаю, что сделал достаточно для победы. Просто для некоторых судей решающим фактором стало то, что произошло в девятом раунде. Если бы он не получил 10-8, победа была бы за мной" – сказал британец.