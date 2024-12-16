Усик и Фьюри пообщались по телефону перед поединком-реваншем. Видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик (22-0, 14 КО) и британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) побеседовали перед боем, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Организатором разговора стал советник Саудовской Аравии при Королевском дворе в ранге министра и нынешний глава Всеобщих развлечений Турки Аль-Аш Шейх.

Один из эпизодов разговора:

Турки – Усик: Мы готовы к тебе. На нашей кухне есть еще место для одного кролика

Усик: Увидимся 21 декабря

Турки: Ты разрушаешь мои карты. Я хочу третье сражение. Хочу трилогию. Хочу третье сражение

Фьюри: Когда я побью его 21-го, будет третье сражение, 100%. Трилогия должна состояться

Турки: Да

Фьюри – Усик: Я очень боюсь тебя, безобразный маленький мужик

Турки: Пожалуйста, Тайсон, заверши дело

Фьюри: Я это сделаю, потому что нам нужна трилогия в Саудовской Аравии

Усик: Я снова выиграю