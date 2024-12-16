Фьюри высказался о возможном поединке против Джошуа

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал о возможности организации поединка против Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).

"У нас была бы сделка на два боя с кучей денег, если бы он победил. Иногда дверь открывается, а иногда закрывается. Вот что произошло.

С другой стороны, какое это имеет значение, даже если тебя нокаутируют дважды или четыре, пять, шесть или семь раз? Какое это имеет значение? Это все равно замечательное сражение. Даже если снова сразится с Дюбуа и снова проиграет нокаутом, так оно и будет. У Джошуа было мало шансов в том поединке" – сказал Тайсон.