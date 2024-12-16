  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри высказался о возможном поединке против Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри высказался о возможном поединке против Джошуа

Бокс

Было бы интересно

Фьюри высказался о возможном поединке против Джошуа

Фото: MMA Fighting

Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал о возможности организации поединка против Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).

"У нас была бы сделка на два боя с кучей денег, если бы он победил. Иногда дверь открывается, а иногда закрывается. Вот что произошло.

С другой стороны, какое это имеет значение, даже если тебя нокаутируют дважды или четыре, пять, шесть или семь раз? Какое это имеет значение? Это все равно замечательное сражение. Даже если снова сразится с Дюбуа и снова проиграет нокаутом, так оно и будет. У Джошуа было мало шансов в том поединке" – сказал Тайсон.

Усик и Фьюри пообщались по телефону перед поединком-реваншем

По теме
yellow-arrow
Усик и Фьюри пообщались по телефону перед поединком-реваншем. Видео
yellow-arrow
Фьюри: У меня нет ощущения, что я проиграл первый бой
yellow-arrow
Усик поблагодарил известного украинского бизнесмена за поддержку. Фото
Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
DAZN
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости