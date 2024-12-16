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Менеджер Усика назвал следующего соперника украинца в случае победы над Фьюри

Бокс
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Все понимают кто это будет

Менеджер Усика назвал следующего соперника украинца в случае победы над Фьюри

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Менеджер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александра Усика (22-0, 14 КО) Эгис Климас рассказал, кто станет следующим соперником нашего спортсмена в случае победы в реванше против Тайсона Фьюри (34-1- 1; 24 КО).

"Даниэль Дюбуа очень хорошо выглядел в своем последнем поединке против Энтони Джошуа, и сейчас он удерживает титул IBF.

Если Усик победит Фьюри, то я думаю, что было бы здорово провести реванш из Дюбуа, чтобы стать двукратным абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе или единственным трехкратным абсолютным чемпионом мира в истории бокса. Это было бы невероятно" – сказал Климас.

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Напомним, ранее Усик и Фьюри пообщались по телефону перед поединком-реваншем.

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Александр Усик Эгис Климас
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Источник:
DAZN
Опубликовал: Андрей Хижняк
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