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Менеджер Усика назвал следующего соперника украинца в случае победы над Фьюри
Все понимают кто это будет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Менеджер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александра Усика (22-0, 14 КО) Эгис Климас рассказал, кто станет следующим соперником нашего спортсмена в случае победы в реванше против Тайсона Фьюри (34-1- 1; 24 КО).
"Даниэль Дюбуа очень хорошо выглядел в своем последнем поединке против Энтони Джошуа, и сейчас он удерживает титул IBF.
Если Усик победит Фьюри, то я думаю, что было бы здорово провести реванш из Дюбуа, чтобы стать двукратным абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе или единственным трехкратным абсолютным чемпионом мира в истории бокса. Это было бы невероятно" – сказал Климас.
Напомним, ранее Усик и Фьюри
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