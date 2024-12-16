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Фьюри – о боксе: Я делаю это только ради денег

Бокс
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Зато честно

Фьюри – о боксе: Я делаю это только ради денег

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал о своей мотивации в боксе и важности денег в его жизни. Слова цыганского короля цитирует DAZN:

"Наследие – это мои дети, не правда ли? Единственное, о чем я забочусь - это моя семья и мои дети. Я продолжаю сражаться, чтобы этого богатства хватило на поколение.

Я делаю это только ради денег. Думаю, что все очевидно. Все боксеры-профессионалы делают это ради денег, но не все говорят правду. Я не хочу просто работать, я хочу зарабатывать больше. Я хочу самые легкие бои за самые большие деньги" – сказал Тайсон.

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Напомним, что ранее Фьюри высказался о возможном поединке против Джошуа.

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