Фьюри – о боксе: Я делаю это только ради денег

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал о своей мотивации в боксе и важности денег в его жизни. Слова цыганского короля цитирует DAZN:

"Наследие – это мои дети, не правда ли? Единственное, о чем я забочусь - это моя семья и мои дети. Я продолжаю сражаться, чтобы этого богатства хватило на поколение.

Я делаю это только ради денег. Думаю, что все очевидно. Все боксеры-профессионалы делают это ради денег, но не все говорят правду. Я не хочу просто работать, я хочу зарабатывать больше. Я хочу самые легкие бои за самые большие деньги" – сказал Тайсон.