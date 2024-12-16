Усик рассказал, когда последний раз в жизни был пьян

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик (22-0, 14 КО) рассказал, когда последний раз не рассчитал порцию алкоголя. Его слова цитирует Boxing King Media:

– Это было очень давно, мне было 6 или 7 лет. Это был день рождения моей мамы. Мы жили в Крыму, в небольшой однокомнатной квартире.

Накрыли стол – на нем стояли стаканы, лимонный ликер и лимонад. Мои мама и папа, а также их друзья вышли во двор покурить. Я подошел к столу и думаю: "О, алкогольный напиток. Может, это не так уж плохо".

Я выпил ликер и запил лимонадом. Немного. Я не понимал, что происходит, и спотыкался.

Мама сказала: "Бог ты мой, что случилось?" Папа сказал: "Я знаю, что произошло. Он выпил".

Я напился. Я плохо помню это, но я думал: "Как же это плохо, я больше никогда не буду пить так, потому что моя голова не работает". Мне хотелось спать. Я пошел в комнату, выпил воды и сказал: "Пожалуйста, помогите мне, я умру". Отец ответил: "Нет, ты будешь жить".

– Тебе было 6-7 лет?

– Да, 6-7.

– Это плохо.

– Да, это плохо.

– Это хороший урок.

– Это очень хороший урок. Для меня это здорово. Я могу выпить вино, пиво, но не слишком много. Я люблю красное вино, корона с лимоном – вау. Те, кто никогда не выпивали, это очень умные люди, – сказал Усик.