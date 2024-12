Усик уже прибыл в Саудовскую Аравию перед боем-реваншем с Фьюри

Сегодня днем, в понедельник 16-го декабря, Александр Усик уже прибыл в Саудовскую Аравию накануне поединка с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе (титулы WBA, WBC, WBO и IBO).

Украинец вышел к журналистам и фанатам, которые собрались вокруг отеля, в экстравагантном костюме.

Oleksandr Usyk is here in Saudi Arabia ahead of his fight with Tyson Fury ???? pic.twitter.com/zM7VxYWV4R