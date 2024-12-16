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Усик уже прибыл в Саудовскую Аравию перед боем-реваншем с Фьюри
Видео прибытия украинского чемпиона
Megogo
Сегодня днем, в понедельник 16-го декабря, Александр Усик уже прибыл в Саудовскую Аравию накануне поединка с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе (титулы WBA, WBC, WBO и IBO).
Украинец вышел к журналистам и фанатам, которые собрались вокруг отеля, в экстравагантном костюме.
Oleksandr Usyk is here in Saudi Arabia ahead of his fight with Tyson Fury ???? pic.twitter.com/zM7VxYWV4R— Mail Sport (@MailSport) December 16, 2024
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Матч-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21-го декабря, в ночь с субботы на воскресенье.
Напомним, что ранее Усик и Фьюри пообщались по телефону перед поединком-реваншем.
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