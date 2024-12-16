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Врач сказал, что я могу умереть. Усик рассказал, когда обратился к Богу

Бокс
Обновлено

С тех пор украинский боксер начал ходить в церковь

Врач сказал, что я могу умереть. Усик рассказал, когда обратился к Богу

instagram.com/playboyukraine.official

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) рассказал как пришел к Богу.

"Когда я был во втором классе, я очень сильно заболел. У меня была тяжелая пневмония, все было очень плохо. Врач даже сказал, что я могу умереть. Это очень сильно повлияло на меня. Тогда я обратился к Богу.

В больницу пришел священник и предложил мне помолиться. Он сказал, что только Бог может решить, буду ли я жить или умру. Поэтому я молюсь всю жизнь и так упорно тренируюсь. Я буду делать это до тех пор, пока бьется мое сердце, потому что я благодарен за то, что я здесь", — вспомнил Усик в интервью для Daily Mail.

Напомним, что 21 декабря украинец проведет реванш с британцем Тайсоном Фьюри.

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