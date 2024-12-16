Не УПЛ. Александр Усик назвал клуб, в котором бы хотел играть

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) рассказал, за какую команду АПЛ хотел бы играть.

- Если бы ты мог играть за команду АПЛ, какую бы ты выбрал?

- "Ман Юнайтед". Если бы у меня был выбор, я бы играл за "Манчестер Юнайтед", — сказал Усик.

Напомним, что 21 декабря, в Саудовской Аравии состоится реванш боя Усик — Фьюри.