  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Не УПЛ. Александр Усик назвал клуб, в котором бы хотел играть
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не УПЛ. Александр Усик назвал клуб, в котором бы хотел играть

Бокс

Сейчас украинец готовится к бою с Фьюри

Не УПЛ. Александр Усик назвал клуб, в котором бы хотел играть

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) рассказал, за какую команду АПЛ хотел бы играть.

- Если бы ты мог играть за команду АПЛ, какую бы ты выбрал?

- "Ман Юнайтед". Если бы у меня был выбор, я бы играл за "Манчестер Юнайтед", — сказал Усик.

Напомним, что 21 декабря, в Саудовской Аравии состоится реванш боя Усик — Фьюри.

Favbet
1.57
15.0
2.48
Узнать больше

По теме
yellow-arrow
Врач сказал, что я могу умереть. Усик рассказал, когда обратился к Богу
yellow-arrow
Усик уже прибыл в Саудовскую Аравию перед боем-реваншем с Фьюри
yellow-arrow
Усик рассказал, когда последний раз в жизни был пьян
Александр Усик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
24boxing
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости