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Не УПЛ. Александр Усик назвал клуб, в котором бы хотел играть
Сейчас украинец готовится к бою с Фьюри
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) рассказал, за какую команду АПЛ хотел бы играть.
- Если бы ты мог играть за команду АПЛ, какую бы ты выбрал?
- "Ман Юнайтед". Если бы у меня был выбор, я бы играл за "Манчестер Юнайтед", — сказал Усик.
Напомним, что 21 декабря, в Саудовской Аравии состоится реванш боя Усик — Фьюри.
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Источник:24boxing
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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