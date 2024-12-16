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Красюк: Кемп Усика – это эталон
Промоутер просто в восторге от подготовки Александра
Фото: kamp-sport.com
Александр Красюк, промоутер чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) в восторге от тренировочного лагеря украинца накануне реванша с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).
"У Усика кемп – это… С чем бы сравнить… Это как заходишь в музей, где хранится эталон килограмма. Поднимаешь такую колбу и там лежит эталон, весящий ровно 1000 граммов. Не 1001.
Кемп Усика – это эталон. Это то, к чему должен стремиться любой боксер, чтобы иметь такую команду, таких людей в кемпе, такое снаряжение, такое место и так далее. Все играет как оркестр и потому получаем результат.
Относительно Тайсона Фьюри – нет, никто уже не может спрыгнуть ни с какого реванша, потому что так по холке он получил от Турки Аль аш-Шейха, что все планы ему сбил. Даже если бы было что-то серьезное, он должен боксировать", – сказал Красюк.
Напомним, что реванш состоится 21 декабря.
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