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Усик-Фьюри: Прогноз букмекеров, в кого верят специалисты в одном из главных поединков в истории супертяжелого веса

Бокс
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Усик-Фьюри 21.12.2024 прогноз букмекеров

Усик-Фьюри: Прогноз букмекеров, в кого верят специалисты в одном из главных поединков в истории супертяжелого веса

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже в эту субботу, 21 декабря в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд состоится поединок, который без всяких сомнений будет вписан в историю "королевского дивизиона". Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) будет защищать свои титулы в поединке против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО).

В первом бою (состоявшемся 18 мая) на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира, однако после противоречивого решения организации IBF назначить обязательного претендента на титул в лице Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО), украинский боксер был вынужден отказаться от пояса и от статуса "undisputed". В этот раз – история не о титулах, этот бой – о величии и возможности носить звание одного и единственного "Короля" супертяжелого дивизиона, а следовательно – наследственного монарха всего бокса.

Перед первым поединком фаворитом на записках специалистов был британский боксер. С небольшим преимуществом, но большинство в экспертном мире склонялись к его триумфу. В итоге – ошиблись. На этот раз цифры – на стороне нашего соотечественника.

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15.0
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Букмекерская контора "Фавбет" на победу Усика дает коэффициент 1,62, в то время как поставить на Фьюри можно с коэффициентом 2,35.

Их коллеги из "VBet" оценивают шансы британца более высоко, давая меньший разрыв в прогнозе. На Александра – 1,68, на Тайсона – 2,10.

Коллектив "GGBET" на каждую поставленную гривну на украинца предлагает в случае победы 1,62 гривны компенсации. В случае триумфа британского боксера за каждую гривну можно получить 2,41 гривны взамен.

Когда и где смотреть бой Усик-Фьюри

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