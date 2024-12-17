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Усик: В детстве воровал яблоки, шоколадки, торты
Разносторонний ребенок
Фото: Х
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) вспомнил свои годы детства и рассказал, где брал деньги на жизнь. Его слова цитирует Daily Mail:
"Мы в детстве воровали яблоки, шоколадки, воровали торты. Сейчас я понимаю, что воровать плохо, но тогда об этом не думали. Сейчас я своему сыну говорю, что это плохо, ведь у нас есть деньги, чтобы заплатить за это.
Когда я жил на ферме на Черниговщине, то делал разные вещи – продавал мороженое, персики, ухаживал за скотом. Я не стесняюсь таких вещей, они мне помогли стать тем, кем я являюсь" – сказал Александр.
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