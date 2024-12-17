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Фьюри рассказал, с каким весом выйдет на реванш против Усика
Огромный дядька
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) назвал приблизительный вес, с которым выйдет на бой-реванш против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александра Усика (22-0, 14) КО). Его слова цитирует YouTube-канал BoxNation:
"В этом поединке я буду весить примерно 133 килограмма. Думаю, что это станет ключевым фактором" – сказал Тайсон.
Напомним, что перед первым поединком Усик показал 101,8 килограмма на весах, а значит, разница в габаритах между обоими боксерами в этот раз будет просто огромной. Фьюри 17 мая весил 118,9 килограмма, таким образом британец планирует набрать примерно еще 15 килограммов.
Ранее Усик
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