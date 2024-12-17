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Фьюри заявил, что собирается закончить карьеру Усика

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Бой покажет

Фьюри заявил, что собирается закончить карьеру Усика

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал о своем тренировочном лагере к поединку против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александра Усика (22-0, 14 КО).

"Я чувствую себя так хорошо, как никогда. Скажу честно, я чувствую себя очень хорошо, я провел очень хороший лагерь, я спарринговал больше, чем за последние годы, и мне удалось сделать то, что я всегда делал, чтобы подталкивать себя.

Если бы я не мог сразиться, я бы не хотел идти туда и рисковать быть избитым за несколько дополнительных фунтов стерлингов, с которыми я все равно ничего не смогу поделать. Если бы я не чувствовал себя тем же человеком, я бы первым сказал: "Знаете что, я закончил".

Но я нет, я очень далек от этого. Чувствую себя очень хорошо и не могу дождаться боя в субботу вечером. Я собираюсь покончить с ним, завершить его карьеру. Вы больше никогда не услышите об Александре после этого боя" – сказал Фьюри.

Напомним, что ранее Усик рассказал, когда в последний раз в жизни был пьян.

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Источник:
youtube
Опубликовал: Андрей Хижняк
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