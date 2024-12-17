Усик прошел бокс, как компьютерную игру. Есть ли у Александра шансы стать величайшим в истории?

21 декабря в Саудовской Аравии пройдет один из самых ожидаемых турниров в истории бокса. В главном поединке дня состоится бой-реванш между двумя лучшими тяжеловесами современности - Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Если перед первой зарубой, несмотря на преимущество в количестве поясов, главной звездой "королевского" дивизиона все-таки считался британец, то сейчас, после майской победы, именно Усик является главной фигурой в мире бокса. Сегодня мы подробно разберем феномен Александра Усика и его статус в истории этого вида спорта.

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Усик прошел невероятный путь и навсегда изменил бокс

Если бы несколько десятилетий назад фанатам сказали, что тремя чемпионскими поясами в "королевском" дивизионе (а можно сказать что и всеми, ведь Усик добровольно отказался защищать титул IBF, чтобы провести реванш с Фьюри) владеет парень, который начинал любительскую карьеру в категории до 75 кг, а на свой пик вышел с весом, который даже не переваливает за сотню, то вряд ли кто-то из тогдашних поклонников бокса поверил бы в эту историю. Однако факт остается фактом!

Усик - лучший боксер в мире прямо сейчас. Но можем ли мы поставить его в один ряд с такими легендами как Мухаммед Али, Майк Тайсон или Эвандер Холифилд? На первый взгляд, может показаться, что это все же другой уровень. И по количеству фанатов, и по величию своего спортивного наследия "классические" легенды бокса, конечно, "весят" больше, чем Александр.

Однако у украинца есть один козырь, который, в далекой перспективе, может заставить фанатов называть его одним из лучших бойцов всех времен. Я говорю о пути, который преодолел Усик на протяжении своей карьеры. Он сталкивался со столь разнообразными вызовами, что подобных примеров в истории этого вида спорта можно найти не так много - Александр уверенно и ярко прошел все уровни игры под названием бокс!

Уровень первый - любительский бокс

Задача: выиграть Олимпиаду, подняться в крузервейт и закрепиться там

Вы только вдумайтесь в эту боксерскую эволюцию Александра: первый существенный успех пришел к украинцу, когда тот весил менее 75 кг. Цифра впечатляет, правда? Именно в этой категории Усик завоевал бронзу чемпионата Европы - 2006. После этого украинец поднабрал (во всех смыслах), и следующую награду на ЧЕ (2008) получил уже в рамках категории до 81 кг. На этот раз медаль была золотой.

Осознавая талант и перспективу молодого украинского боксера, его команда принимает решение о переходе в крузервейт. Именно на этом этапе впервые начинаются скептические разговоры о том, что Александр не потянет повышение из-за небольших габаритов и отсутствия нокаутирующего удара. На первый взгляд, эта критика не была лишена логики, но Усик не просто доказал обратное - он катком проехался по тяжелому дивизиону, побеждая соперников один за другим. Началось все с золота на чемпионате мира и Олимпийских играх. После этих достижений о нашем боксере заговорили уже за пределами Украины, поэтому следующий шаг был очевиден - переходить в профессиональный бокс.

Уровень второй: переход на профессиональный уровень

Задача: стать абсолютным чемпионом мира в крузервейте

Только поднявшись в профессионалы, Александр уже котировался как серьезный и перспективный боец. Однако вряд ли кто-то ожидал, что он достигнет ВСЕХ возможных вершин в крузервейте, где будет доминировать настолько явно, что в поиске достойных оппонентов отправятся покорять "королевский" дивизион. Но не будем спешить - обо всем по порядку.

Первые девять боев Усика в "крузерах" завершились досрочными победами во втором или третьем раундах, а уже в десятом поединке украинец впервые дрался за основной пояс: в сентябре 2016-го он в 12 раундах одолел Кшиштофа Гловацкого, завоевав титул по версии ԜВО.

Дальше - больше! Всего каких-то 15 боев в профессиональном боксе понадобилось Александру, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Этот статус был заработан украинцем в очень символической манере. Во-первых, решающую победу он одержал над россиянином Муратомом Гассиевым. Более того, этот бой проходил в Москве. Во-вторых, Александр стал "абсолютом", выиграв боксерскую Суперсерию имени Мухаммеда Али. Именно этого американского боксера Усик называет своим спортивным идолом и кумиром. Ну и еще один интересный символизм на десерт: Али и Усик родились в один день - 17 января.

Уровень третий: Усик - супертяж

Задача: набрать необходимый вес, не потеряв свой уникальный стиль

Крузервейт покорен, а амбиции оставить свой след в истории бокса только увеличились после бешеных успехов в тяжелом дивизионе. С фанатской точки зрения, показалось, что Усик прошел этот этап даже как-то слишком легко. То ли он был настолько крутым, то ли в тогдашнем "крузере" просто не было сильной оппозиции, но такие результаты вызвали откровенно завышенные ожидания в украинском спортивном обществе от Усика-супертяжа. Кто же знал, что он эти ожидания оправдает сполна.

Но, чтобы получить вышеописанный статус супертяжа, Александру пришлось серьезно поработать с весом, а точнее с тем, чтобы набрать его максимально грамотно, не потеряв своих главных козырей. Задачка, мягко говоря, не из легких, ведь большинство сильных сторон украинца связаны именно с динамикой.

Примечание: уникальный стиль Усика

Главный козырь Усика - быстрое передвижение по рингу и легкость на ногах. То есть то, что всегда выгодно выделяло советскую, а затем и украинскую школу бокса. Попасть по Александру, когда он "пархаетм вокруг своего оппонента уже трудная задача, а сделать это акцентировано - вообще почти невозможно.

Впрочем, если это даже кому-то удается, то украинец умеет держать удар. Так, например, откровенный панчер Гассиев, во время их очного поединка, очень крепко попал в голову Усика, но тот не просто выдержал, но даже не прекратил своего давления и уверенно довел бой до победы. Нечто подобное было и поединке против Тайсона Фьюри, когда "цыганский король" несколько раз проверил украинца апперкотами, но Александр в очередной раз доказал, что умеет держать удар... как в прямом, так и в переносном смысле.

Другие главные преимущества Усика - это скорость, выносливость и боксерский IQ. Также стоит упомянуть и об атакующем потенциале. Да, украинца нельзя назвать панчером, но и говорить, что он боксер, который слабо бьет (как об этом постоянно заявляет Фьюри) - неправильно. Чего только стоит эффектный нокаут в поединке с Дюбуа правой (передней) рукой.

Для объективности, давайте теперь вспомним и главный минус Александра - корпус. Это, вероятно, единственный шанс, который имеют его оппоненты. Относительно спорного выстрела от Дюбуа в район нижней части живота мы ничего говорить не будем, ведь до сих пор ведутся споры - был ли этот удар ниже пояса, или нет? Но именно контрвыпады по корпусу были самым эффективным оружием Тайсона в майской зарубе, а конголезский тяжеловес Мартин Баколи рассказывал в одном из интервью, что несколько раз нокаутировал Александра в спарринге именно ударом в эту зону.

Однако вернемся к набору массу. Несмотря на то, что Усик все же достиг "сотким" на весах, когда он переходил в супертяжелый дивизион, то был легче каждого из своих оппонентов:

- в поединке с Дереком Чисорой Усик не показал на весах даже 100 кг (98 кг против 115 кг у Чисоры);

- в бою с Джошуа едва перевалил за центнер (100,5 кг против 110 кг у Эй Джея);

- в первом поединке с Фьюри разница вообще шокировала (101,2 кг против 118 кг у Тайсона).

Только с Дюбуа была относительно равная ситуация - вес Александра составлял 100,2 кг, Даниэля - 105,8 кг.

Уровень четвертый: "королевский" дивизион

Задача: выйти на чемпионские бои в супертяжелом дивизионе

Но всех этих вышеописанных огромных парней Усик победил. И победил достаточно уверенно. Интересно, что дебютный бой в новом дивизионе с Чисорой получился едва ли не самым нервным (победа по очкам). Далее были два крутых триумфа над Энтони Джошуа, которого украинец переиграл именно тактически и технически, удивив в первом поединке британского экс-чемпиона своим планом на бой и идеально выполнив задумки тренерского штаба. Реванш был проще - Усик идеально боксировал на неудобной для Энтони дистанции, поэтому тот не показал почти ничего за все 12 раундов.

Затем состоялся вышеописанный нокаут Даниэля Дюбуа в поединке за защиту титулов, который и позволил Александру выйти на главный бой в своей карьере - на решающий уровень этой игры...

Последний уровень: Big Boss

Задача: стать лучшим боксером в мире

Главный боксерский бой этого века и момент истины для двух лучших тяжеловесов планеты. Именно так можно описать майский поединок между Усиком и Фьюри, который должен был стать высшей точкой карьеры для обоих, но, по аналогии с романом Конана Дойла о Шерлоке Холмсе, только один из них мог "выжить" на этом Рейхенбахском водопаде.

Александр Усик поставил на кон пояса WBA, IBF, WBO, IBO и The Ring, а Тайсон Фьюри - WBC. Место битвы - Саудовская Аравия, именно местные шейхи смогли удовлетворить финансовые аппетиты обеих сторон, что было главной преградой в прошлых попытках провести бой. Долгожданная заруба состоялась 18 мая 2024 года.

С первых минут Александр быстро перемещался, проводил стремительные позиционные атаки, захватывая центр ринга. Тайсон был явно не готов к такой агрессивной и смелой манере боя от украинца, поэтому по-настоящему вошел в поединок только в четвертом раунде. В следующих трехминутках он несколько раз точно попадал по корпусу и лицу Александра.

Однако Усик снова перехватил инициативу во второй трети поединка: в восьмом раунде он разбил лицо Фьюри, а в девятом отправил его в уже легендарный нокдаун, когда британец "летал" по канатам, а его ноги подкашивались. Украинец развил успех, забрав также десятый и одиннадцатый раунды, а Тайсон смог занести себе в актив завершающий.

Поединок прошел на космическом уровне. Как по драматургии, так и по уровню бокса. Победитель был определен очень близким раздельным решением судей: 115-112 - Усик, 114-113 - Фьюри, 114-113... - Усик!

Статистика после прохождения игры и финальные титры... или нет?

Так с этого мы начинали эту статью? Если бы бокс был компьютерной игрой, то можно было бы смело заявлять, что Усик прошел ее полностью: золото любительского чемпионата мира и Олимпиады, титул абсолютного чемпиона мира в крузервейте и первый в истории четырех поясов титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе - все это завоевал Усик. Постепенно, прогрессируя шаг за шагом.

Александр до сих пор не знает поражений в профессионалах, что выливается в идеальный рекорд 22-0. Но теперь остается ответить на вполне логичный вопрос: а что же дальше? По нашему мнению, есть всего три основных варианта.

1) В случае победы над Тайсоном в реванше, Александр может провести еще несколько боев за защиту поясов и спокойно завершить карьеру в роли непобедимого боксера. Но есть одно «но» - этот вариант не интересен Усику. Среди кандидатов напрашивается бой с Уайлдером, трилогия с Джошуа и, возможно, денежный бой против распиаренного Нганну. Даже эти три победы уже не смогут добавить чего-то существенного для наследия Усика, а ждать новых звездных претендентов уже нет времени из-за возраста (через места Александру исполнится 38).

2) Завершить карьеру сразу после возможной победы над Фьюри. Это будет самый красивый из возможных сценариев. Усик выиграл все, наказал всех и все всем доказал. Уйти на пике в такой ситуации было бы грамотным решением. Зал славы бокса - гарантированно.

3) Ну и последний вариант, на который намекнул сам Александр - снова спуститься в крузервейт. Мотивация понятна - поиск нового вызова. Если Усик проделает путь от "абсолюта" в "крузерах" до "абсолюта" в супертяжах, а затем снова станет "абсолютом" в "крузерах" (и это все с нулем в графе поражений), то это уже будет заявкой на то, чтобы стать величайшим боксером в истории.

Согласитесь, крайний сценарий выглядит самым интересным, но, по моему мнению, он слишком рискованный. В таком ветеранском возрасте реализовать этот замысел, не потеряв уже полученное наследие в случае неудачи, будет очень сложно. Однако, с другой стороны, рискнуть есть для чего. А, ну и еще не стоит забывать, что в "крузерах" Усик будет иметь возможность "наказать" российского бойца Бетербиева. Друг Рамзана Кадырова уже не раз позволял себе обесценивать успехи Александра, поэтому посмотреть за тем, как украинец заставит его ответить за слова будет вдвойне приятнее.

Но, строя такие глобальные прогнозы, не стоит забывать, что для этого необходима победа в эту субботу над Фьюри, которая развяжет Усику руки в контексте дальнейшего продолжения карьеры. Ничья или поражение на 99 процентов гарантируют нам третий и решающий поединок с "цыганским королем".

Усик против Фьюри - реванш, которого ждут все поклонники бокса! GGBET оценивает шансы Усика на победу с коэффициентом 1.62. Поддержи украинского казака и следи за историческим противостоянием вместе с GGBET!

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine