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Промоутер Усика рассказал, при каких условиях Фьюри может победить украинца
Совершенно точно
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер украинского супертяжа, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) Александр Красюк рассказал о шансах британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) в реванше против его подопечного . Слова специалиста цитирует канал BoxingSocial:
"Я положу руку на сердце и скажу вам прямо: если Тайсон Фьюри победит, то это будет исключительно совпадение или случайность. По мнению всех аналитиков, Александр Усик должен победить во втором поединке" – сказал Красюк.
Напомним, что ранее Фьюри
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