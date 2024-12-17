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Усик рассказал, какую роль в его жизни играет религия
Верующий человек
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) рассказал о своей религии и вере в Бога. Его слова цитирует BoxNation:
– После шестого раунда боя с Тайсоном Фьюри ты сел в углу и поцеловал крест. Что это изменило?
– Второе дыхание открылось.
– Ты всегда берешь с собой в угол крест?
– Да, всегда.
– Какую роль твоя вера в Бога сыграла в том, что ты добился таких успехов на разных уровнях в боксе?
– Все, что у меня есть, дает мне Господь. Просто он мне дает испытания, которые я прохожу. И за эти испытания он дает мне награды.
Ошибаюсь? Да, конечно, я ошибаюсь. Грешу? Да, я, конечно, грешу. Мне кажется, большего грешника, чем я, нет на земле. Но каждый день я, как последний нищий, утром, вечером, днем прошу его, чтобы он помог мне изменить себя к лучшему.
– Ты сказал, что ты иногда чувствуешь себя величайшим грешником.
– Я не чувствую, я знаю, что я величайший грешник, – сказал Александр.
Напомним, что ранее Фьюри
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