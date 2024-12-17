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Усик рассказал, какую роль в его жизни играет религия

Бокс
Обновлено

Верующий человек

Усик рассказал, какую роль в его жизни играет религия

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) рассказал о своей религии и вере в Бога. Его слова цитирует BoxNation:

– После шестого раунда боя с Тайсоном Фьюри ты сел в углу и поцеловал крест. Что это изменило?

– Второе дыхание открылось.

– Ты всегда берешь с собой в угол крест?

– Да, всегда.

– Какую роль твоя вера в Бога сыграла в том, что ты добился таких успехов на разных уровнях в боксе?

– Все, что у меня есть, дает мне Господь. Просто он мне дает испытания, которые я прохожу. И за эти испытания он дает мне награды.

Ошибаюсь? Да, конечно, я ошибаюсь. Грешу? Да, я, конечно, грешу. Мне кажется, большего грешника, чем я, нет на земле. Но каждый день я, как последний нищий, утром, вечером, днем ​​прошу его, чтобы он помог мне изменить себя к лучшему.

– Ты сказал, что ты иногда чувствуешь себя величайшим грешником.

– Я не чувствую, я знаю, что я величайший грешник, – сказал Александр.

Напомним, что ранее Фьюри заявил, что собирается закончить карьеру Усика.

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