Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри рассказал, на какие жертвы пошел при подготовке к реваншу против Усика
Очень серьезно
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал, почему не общался с женой во время подготовки к реваншу против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) . Его слова цитирует TNT Sports Boxing:
– Ты поддерживаешь связь с Пэрис (жена – прим) и детьми?
– Я не разговаривал с Пэрис три месяца. Ни слова. Не говорил ни с кем, никому не звонил. Я был далеко от всех.
– Это то, что ты делал эти годы, это работает?
– Я просто хотел дать себе самые лучшие возможности, которые я могу. Я не хочу потерять их, переключаясь на режимы зверя, режим отца, режим жены и так далее. Так что я просто ни с кем не разговариваю по телефону. Это все. Я просто был в лагере все это время, – сказал Фьюри.
Напомним, ранее Усик
Популярное сейчас
- Мудрик опубликовал официальное заявление относительно проваленного допинг-теста
- Одно сплошное плацебо. Источник сообщил, какой препарат нашли в крови Мудрика
- Украинец, отказавшийся сменить гражданство, заинтересовал клубы УПЛ
- Усик рассказал, когда последний раз в жизни был пьян
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
Комментарии 1