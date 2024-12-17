Фьюри рассказал, на какие жертвы пошел при подготовке к реваншу против Усика

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал, почему не общался с женой во время подготовки к реваншу против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) . Его слова цитирует TNT Sports Boxing:

– Ты поддерживаешь связь с Пэрис (жена – прим) и детьми?

– Я не разговаривал с Пэрис три месяца. Ни слова. Не говорил ни с кем, никому не звонил. Я был далеко от всех.

– Это то, что ты делал эти годы, это работает?

– Я просто хотел дать себе самые лучшие возможности, которые я могу. Я не хочу потерять их, переключаясь на режимы зверя, режим отца, режим жены и так далее. Так что я просто ни с кем не разговариваю по телефону. Это все. Я просто был в лагере все это время, – сказал Фьюри.