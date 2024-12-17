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Усик сделает оригинальный выход на реванш против Фьюри

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Усик сделает оригинальный выход на реванш против Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) оригинально выйдет на бой-реванш против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Об этом сообщил промоутер нашего боксера Александр Красюк.

"В этот раз выход Усика в ринг будет особенным. Поверьте, это всегда так. Усик не может выходить в ринг просто как обычный спортсмен. Он всегда использует эту возможность, чтобы показать что-то особенное, донести определенный месседж миру и он сделает это снова" – сказал Красюк.

Напомним, что ранее Фьюри рассказал, на какие жертвы пошел при подготовке к реваншу против Усика.

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Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
BS
Опубликовал: Андрей Хижняк
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