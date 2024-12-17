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Тайсон Фьюри: После жестокого избиения 21 декабря, Усик не захочет трилогии

Бокс

Британец уверен в своем превосходстве

Тайсон Фьюри: После жестокого избиения 21 декабря, Усик не захочет трилогии

фото - boxingscene.com

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Экс-чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) рассказал, состоится ли трилогия с чемпионом по версии WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО).

"Я не пойду после этого ни за что. Ни за что. Но то, что я собираюсь с ним сделать, это будет столь жесткое избиение в субботу вечером, что он не захочет трилогии.

Я надеюсь, что будет трилогия, потому что у всех больших соперников есть трилогии. Это факт", — сказал Фьюри.

Напомним, что реванш состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В первом поединке Усик победил раздельным решением судей.

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Источник:
Boxing on TNT Sports
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
17.12.2024 в 19:05
с начало выйди на ринг и не включай заднею
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Комментарии 3
alex.belogubko (одесса)
17.12.2024 в 19:05
с начало выйди на ринг и не включай заднею
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Matachorros (Chicago)
17.12.2024 в 18:54
Не стоит не дооценивать цыгана, в своё время это сделал Кличко, Уайлдер.... бой будет тяжёлым.
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Bаrcelinius
17.12.2024 в 18:01
Тасик, солнышко ты цыганское, ты УЖЕ проиграл, раз такую хнью морозишь.
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