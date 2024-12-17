Тайсон Фьюри: После жестокого избиения 21 декабря, Усик не захочет трилогии

Экс-чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) рассказал, состоится ли трилогия с чемпионом по версии WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО).

"Я не пойду после этого ни за что. Ни за что. Но то, что я собираюсь с ним сделать, это будет столь жесткое избиение в субботу вечером, что он не захочет трилогии.

Я надеюсь, что будет трилогия, потому что у всех больших соперников есть трилогии. Это факт", — сказал Фьюри.

Напомним, что реванш состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В первом поединке Усик победил раздельным решением судей.