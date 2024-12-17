ФОТО. Победитель реванша Усик - Фьюри получит специальный пояс от WBC

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что победитель реванша Усиком — Фьюри получит специальный пояс организации.

"Встречайте памятный пояс к 50-й годовщине "Грохота в Джунглях" – легендарного боя за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом, который прошел в самом сердце Африки.

Этот уникальный трофей будет вручен победителю боя Усик – Фьюри 2 в эту субботу в Эр-Рияде", — написал Сулейман.

Напомним, что реванш состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.