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ФОТО. Победитель реванша Усик - Фьюри получит специальный пояс от WBC

Бокс

Бой обещает быть интересным

ФОТО. Победитель реванша Усик - Фьюри получит специальный пояс от WBC

Фото: fightnews.info

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что победитель реванша Усиком — Фьюри получит специальный пояс организации.

"Встречайте памятный пояс к 50-й годовщине "Грохота в Джунглях" – легендарного боя за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом, который прошел в самом сердце Африки.

Этот уникальный трофей будет вручен победителю боя Усик – Фьюри 2 в эту субботу в Эр-Рияде", — написал Сулейман.

Напомним, что реванш состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
17.12.2024 в 19:04
Справді, крутий пояс.
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
17.12.2024 в 19:04
Справді, крутий пояс.
Ответить
0
0

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