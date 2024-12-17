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ФОТО. Победитель реванша Усик - Фьюри получит специальный пояс от WBC
Бой обещает быть интересным
Фото: fightnews.info
Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что победитель реванша Усиком — Фьюри получит специальный пояс организации.
"Встречайте памятный пояс к 50-й годовщине "Грохота в Джунглях" – легендарного боя за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом, который прошел в самом сердце Африки.
Этот уникальный трофей будет вручен победителю боя Усик – Фьюри 2 в эту субботу в Эр-Рияде", — написал Сулейман.
Напомним, что реванш состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
Meet the Rumble in the Jungle 50th Anniversary Commemorative belt, the iconic WBC heavyweight championship between @MuhammadAli vs @GeorgeForeman designed and created in the heart of Africa . This unique special trophy will be awarded to the winner of #UsykFury2 this Saturday in… pic.twitter.com/wLebny8iFe— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) December 17, 2024
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