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Тони Беллью: Прессинговать Усика — это самоубийство
Британец высказался о предстоящем реванше
Фото: The Independent
Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе британец Тони Беллью высказался по поводу предстоящего реванша действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика против экс-чемпиона мира в этом весе британца Тайсона Фьюри.
"Если Тайсон намерен в реванше идти в атаку и прессинговать Усика — это самоубийство. В таком случае Усик выиграет все раунды этого боя. Вспомните бой Усика против Мурата Гассиева, который тоже планировал оказывал прессинг, и в итоге не смог донести ни одного удара, проиграв в сухую. Именно поэтому я пытался боксировать с Усиком в нашем поединке, и даже не рассчитывал воспользоваться таким планом, но и это у меня не получилось", — приводит слова Беллью Boxing Scene.
Напомним, что реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
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