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Тайсон Фьюри: Я никогда не был настолько уверен в своей жизни, как сейчас

Бокс

Британец рассказал о настрое на реванш с Усиком

Тайсон Фьюри: Я никогда не был настолько уверен в своей жизни, как сейчас

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) высказался о реванше с обладателем титулов по версии WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО).

"Стать абсолютом никогда не было миссией. Моя миссия – разбить его лицо в субботу ночью.

Никакого шанса, что он побьет меня. Нет. На этот раз у меня не было рассечения. Я мог делать что угодно. Я никогда не был настолько уверен в своей жизни, что я разобью лицо.

Даже если люди думают, что он встанет из пепла как феникс, я уничтожу его в субботу ночью. Смотрите, как я возьмусь за работу в субботу ночью", – сказал Фьюри.

Напомним, что реванш состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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