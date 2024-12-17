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ВИДЕО. Александр Усик вышел в необычном костюме на медиа-встречу с Тайсоном Фьюри

Бокс
Обновлено

Украинец удивил всех

ВИДЕО. Александр Усик вышел в необычном костюме на медиа-встречу с Тайсоном Фьюри

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (22-0, 14 КО) прибыл на медиа-встречу с Тайсоном Фьюри (Grand Arrivals) в Саудовской Аравии в интересном наряде, чем сразу привлек внимание публики.

Александр надел классический пиджак, но с необычным удлинением. Настоящим хитом в наряде боксера стал аксессуар на плече, где в виде белого меха с головой тигрицы был декоративный элемент.

Это подчеркнуло статус, характер и уверенность Усика.

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