ВИДЕО. Александр Усик вышел в необычном костюме на медиа-встречу с Тайсоном Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (22-0, 14 КО) прибыл на медиа-встречу с Тайсоном Фьюри (Grand Arrivals) в Саудовской Аравии в интересном наряде, чем сразу привлек внимание публики.

Александр надел классический пиджак, но с необычным удлинением. Настоящим хитом в наряде боксера стал аксессуар на плече, где в виде белого меха с головой тигрицы был декоративный элемент.

Это подчеркнуло статус, характер и уверенность Усика.

Oleksandr Usyk and Turki Alalshikh embrace ????#Usyk2Fury | Saturday | BUY NOW on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/FXWiFF9GtR pic.twitter.com/GRg6SwBs4t